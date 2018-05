Actualidade

O Conselho da União Europeia (UE) autorizou hoje a Comissão Europeia a abrir negociações para um acordo comercial com a Austrália e a Nova Zelândia, adotando ainda as diretrizes para cada uma das negociações.

"A decisão tomada hoje de encetar negociações comerciais com a Austrália e a Nova Zelândia envia um sinal forte a ambos os países de que valorizamos as nossas parcerias com eles e desejamos reforçar os laços já existentes", segundo um comunicado do Concelho.

A Comissão Europeia, por seu lado, salientou que a adoção das diretrizes pelos 28 Estados-membros dá luz verde ao início formal das negociações.