Doenças do aparelho circulatório e tumores malignos foram os responsáveis por mais de metade das 110.970 mortes registadas em Portugal em 2016, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As doenças circulatórias mataram mais mulheres, fazendo 32.805 vítimas (55,1 por cento), do que homens, com a idade média de morte nos 81,1 anos.

Em relação a 2015, houve uma pequena descida de 0,2%, mas mesmo assim perderam-se 47.923 potenciais anos de vida para as doenças circulatórias.