Actualidade

A Nacala Holdings comprou esta madrugada a construtora Ramos Catarino, por um valor não revelado, com o objetivo de manter cerca de 30 milhões de faturação em Portugal e crescer no estrangeiro, segundo o presidente do Conselho de Administração do grupo.

Em declarações à agência Lusa, Gilberto Silveira Rodrigues, da Nacala Holdings, disse que a lógica do grupo é de "reforço de competências e de aumento de sinergias na área da construção", uma vez que tinha já adquirido o grupo Elevo e a Opway.

"Chegámos à conclusão que há um nicho de mercado enorme que tem a ver com a reabilitação urbana, com o número de hotéis que se constroem em Portugal e que é preciso fazer 'fit-out' (mobilar)", ou seja áreas onde a Ramos Catarino opera, faturando cerca de 30 milhões de euros por ano, um valor que a Nacala Holdings pretende manter.