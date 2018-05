Actualidade

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) alterou hoje o regime contabilístico das seguradoras e resseguradoras, mediante norma regulamentar publicada em Diário da República que entra em vigor na sexta-feira.

A norma altera o regime contabilístico aplicável às empresas de seguros e de resseguros sujeitas à supervisão da ASF, constante do Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES) alterado em 2016 quanto a normas internacionais de relato financeiro (IFRS) que têm de ser aplicadas, o mais tardar, a partir do primeiro exercício financeiro iniciado em, ou após, 1 de janeiro passado.

Não obstante, no setor dos seguros foi na altura reconhecida a necessidade de diferir esta aplicação, permitindo aos operadores de seguro, que preencham determinadas condições, optar por diferir a data de eficácia da IFRS até 1 de janeiro de 2021.