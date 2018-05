Actualidade

Trinta mil pessoas são esperadas no domingo nas caminhadas "O que nos Liga", que vão decorrer em 78 municípios abrangidos pelo núcleo regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), foi hoje anunciado.

Em conferência de imprensa, o presidente do núcleo regional do Centro, Carlos Oliveira, disse que as caminhadas em simultâneo têm como objetivo a consciencialização social para a prevenção do cancro e a comemoração do Dia do Voluntário, "homenageando assim o trabalho, dedicação e carisma dos cerca de 1.500 voluntários da região".

A iniciativa insere-se nas comemorações dos 50 anos do núcleo regional do Centro da LPCC, que abrange uma população de cerca de 1,5 milhões de habitantes nos 78 concelhos abrangidos.