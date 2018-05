Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje investimentos de 3,5 milhões de euros, a realizar num período de três anos, em quatro esquadras da PSP da Região Autónoma da Madeira (RAM).

"Está feito o levantamento daquelas que são as prioridades de investimento na região, que se traduzirão, nos próximos três anos, em cerca de três milhões e meio de investimento só em infraestruturas, com intervenções significativas que estão identificadas", afirmou, na cerimónia de tomada de posse do novo comandante da Polícia de Segurança Pública (PSP) na Madeira.

Estas intervenções serão efetuadas em quatro esquadras da região: Machico, Porto Santo, Santa Cruz e Ponta do Sol, "além de ações de requalificação que são também necessárias".