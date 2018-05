Actualidade

Os 25 estrangeiros resgatados pelas autoridades brasileiras no litoral do Maranhão, no sábado, são provenientes de Serra Leoa, Nigéria, Guiné-Conacri e Senegal, e procuram uma melhor vida no Brasil, divulgou a imprensa brasileira.

Segundo o portal de notícias G1, dos 25 estrangeiros vieram de barco de Cabo Verde para o Brasil um é da Serra Leoa, dois da Nigéria, três da Guiné-Conacri e 19 do Senegal.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), os imigrantes disseram que o barco partiu de Cabo Verde entre os dias 16 e 17 de abril.