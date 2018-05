Actualidade

O PSD de Viseu disse hoje que os serviços do Centro Hospitalar Tondela-Viseu estão próximos da rutura e acusou a administração de ignorar os problemas da instituição.

"O conselho de administração tem optado por ignorar os problemas da instituição e os seus profissionais, bem como as nossas preocupações", afirmam em comunicado os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Viseu e a Comissão Política Distrital do partido, liderada por Pedro Alves.

Os parlamentares vão pedir à presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, Rosa Reis Marques, "uma reunião com caráter de urgência para que se tomem as medidas necessárias para suprir estes e outros problemas que preocupam a região".