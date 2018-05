Actualidade

Meia centena de enfermeiros do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) manifestaram-se hoje para reivindicar melhores salários, redução do horário de trabalho e para exigir a contratação de mais profissionais de saúde para aquela unidade hospitalar.

Esta ação de protesto, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), foi acompanhada de uma paralisação, que decorreu entre as 10:30 e o 12:30.

Em declarações aos jornalistas, Isabel Barbosa, do SEP, justificou este protesto com as "graves carências de enfermeiros" no Hospital Fernando Fonseca (HFF), que está a originar uma "situação caótica em muitos serviços".