Actualidade

O ministro das Relações Exteriores angolano exonerou o diretor para África, Médio Oriente e Organizações Regionais, e o ministro conselheiro da embaixada de Angola em Telavive por terem "lesado a imagem" do país, noticiou hoje o Jornal de Angola.

Em despachos separados, Manuel Augusto, sem avançar mais detalhes, justificou as exonerações com a "inobservância dos procedimentos da cadeia de tomada de decisão interna e que lesou o bom nome e imagem de Angola com países com os quais mantém uma histórica relação diplomática".

O Jornal de Angola noticiou na sua edição de hoje que "trata-se da participação do ministro conselheiro João Diogo Fortunato, na inauguração da embaixada dos estados Unidos da América em Jerusalém, com a anuência de Joaquim do Espírito Santo, até então diretor para África, Médio Oriente e Organizações Regionais do Ministério das Relações Exteriores".