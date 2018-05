Actualidade

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, atingiu em março 126,4% do Produto Interno Bruto (PIB), acima do valor de dezembro de 2017, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

Contudo, o valor da dívida das administrações públicas de março é menor do que o registado no mesmo mês de 2017, quando foi 130,1% do PIB.

Ainda de acordo com o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, hoje conhecido, em termos absolutos a dívida pública atingiu os 245,9 mil milhões de euros em março.