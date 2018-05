Actualidade

Os moradores de bairros ou habitações precárias sem eletricidade vão poder beneficiar de um regime provisório de fornecimento, tendo os municípios que identificar os agregados abrangidos pelo regime extraordinário aprovado pelo Governo.

Segundo o decreto-lei 36/2018, publicado hoje em Diário da República, os municípios têm que identificar os núcleos de habitações precárias existentes no respetivo concelho e os agregados familiares aí residentes, sem identificação individual das pessoas que os compõem, e, passados 30 dias, comunicar ao operador da rede de distribuição (EDP Distribuição).

Depois o operador tem mais 30 dias, a contar da receção dos elementos, para indicar ao município quais as infraestruturas necessárias para a ligação do núcleo de habitações precárias à rede de distribuição de energia elétrica, tendo em consideração as regras de conceção adequadas a cada caso.