As autoridades suíças realizaram buscas no âmbito de uma investigação criminal sobre suspeitas de lavagem de dinheiro relacionada com o fundo soberano angolano, anunciou hoje o Ministério Público da Confederação (MPC).

Numa mensagem enviada à agência France-Presse, o Ministério Público suíço declara que abriu "processos criminais em abril de 2018, em resposta a informações de lavagem de dinheiro (...) por pessoas não identificadas, envolvendo ativos mantidos pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e o Fundo Soberano de Angola".

No âmbito dessa investigação, as autoridades suíças realizaram na semana passada "buscas em diferentes locais da Suíça", acrescenta a mensagem, sem fornecer mais detalhes.