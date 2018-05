Actualidade

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública considerou hoje que o Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO) afinal não garante que todos os trabalhadores do setor empresarial do Estado tenham direito à progressão na carreira.

Em comunicado, a estrutura sindical da CGTP defende que a publicação do DLEO, a 15 de maio, veio confirmar que a negociação levada a cabo com a Frente Comum para garantir o descongelamento das progressões dos trabalhadores sem contrato coletivo no setor empresarial do Estado não passou "de mais um simulacro de negociação" uma vez que as preocupações manifestadas pelos sindicatos não foram atendidas pelo Governo no diploma.

"O Governo continua a colocar nos Conselhos de Administração o estabelecimento das valorizações remuneratórias e suas condições, optando, deliberadamente, por não equiparar os trabalhadores das EPE aos trabalhadores em funções públicas", lê-se no comunicado.