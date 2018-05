Actualidade

Os municípios e a AICEP vão cooperar para desenvolverem estratégias de internacionalização de empresas e para criarem condições favoráveis ao investimento estrangeiro, no âmbito de um protocolo hoje formalizado, que visa designadamente a troca de informação.

"A internacionalização começa aqui, não começa lá fora", no estrangeiro, disse hoje o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, durante a sessão de assinatura de um protocolo de cooperação entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a aicep Global Parques/Gestão de Áreas Empresariais e Serviços.

"Ninguém melhor que os autarcas conhece os seus [respetivos] territórios" - que representam "realidades muito heterogéneas" - e a AICEP e a Global Parques têm toda uma informação acumulada de quem investe e do tipo, características e objetivos do seu investimento, sublinhou o secretário de Estado, defendendo as vantagens e potencialidades do acordo de cooperação.