Óbito/Arnaut

A Comissão de Utentes em Defesa do SAP 24 horas da Marinha Grande lamentou hoje a morte de António Arnaut, que lutou contra o encerramento do Serviço de Atendimento Permanente (SAP) do concelho.

"A Comissão de Utentes em Defesa do SAP 24 Horas da Marinha Grande quer expressar, neste momento de dor, as mais profundas condolências à família de António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde", referiu esta comissão num comunicado enviado à agência Lusa.

Os utentes entendem que é "seu dever pagar a dívida de gratidão pelo empenhamento político do cidadão António Arnaut, em defesa da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço de Atendimento Permanente da Marinha Grande (SAP 24h), quando há 11 anos o então ministro da Saúde o tentou encerrar".