Sporting

O avançado português Cristiano Ronaldo manifestou-se hoje solidário com os futebolistas e com o treinador do Sporting, em declarações à RTP, durante o dia aberto do Real Madrid de antevisão da final da Liga dos Campeões.

"É uma situação aborrecida, eu tento sempre ficar do lado dos jogadores e do treinador, porque tenho a mesma profissão do que eles e estou 100% com eles, sempre", afirmou Ronaldo.

O antigo futebolista dos 'leões' reiterou o apoio aos companheiros e ao técnico Jorge Jesus, escusando-se a dar opiniões aos jogadores.