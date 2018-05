Actualidade

A reprogramação do quadro comunitário de apoio Portugal 2020 reforça a dotação para os municípios para mais do dobro, com cerca de 550 milhões de euros, disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

Aquele montante "mais do que duplica o reforço inicialmente previsto" pelo Governo (cujo valor era de cerca de 200 milhões de euros), sublinhou Manuel Machado, que falava à agência Lusa, hoje, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP, em Coimbra.

O reforço de verbas agora adiantado pelo Governo, após negociações com a ANMP, será distribuído através dos programas operacionais regionais, indicou Manuel Machado.