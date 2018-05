Actualidade

A Comissão Europeia apresenta na quarta-feira as suas recomendações específicas por país, exercício no quadro do "pacote da primavera do semestre europeu", no qual fornece orientações de política económica aos Estados-membros após análise dos respetivos programas de estabilidade.

No ano passado, este exercício - uma das principais etapas do "semestre europeu" de coordenação de políticas económicas - ganhou particular relevância para Portugal, já que foi nessa data que a Comissão recomendou enfim o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) aplicado ao país desde 2009, dado o défice ter descido abaixo da meta dos 3% fixada no Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Este ano, para o qual o Governo projeta um défice de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), Portugal, pela primeira vez nos últimos nove sem PDE em curso nesta fase do calendário, aguarda então com mais tranquilidade as recomendações do executivo comunitário, que se pronunciará sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas adotados pelo Governo em abril passado, devendo emitir as habituais advertências sobre a necessidade de prosseguir a consolidação orçamental para manter as finanças públicas sãs.