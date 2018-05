Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos disse hoje, em Torres Vedras, que as ameaças de demissões no Centro Hospitalar de Tondela são "um grito de alerta" ao Governo pelo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde.

"Esta situação dos diretores de serviço [que suspenderam funções] é um grito de alerta para fazerem pressão para esta situação difícil que o ministro tem para resolver", afirmou à agência Lusa Miguel Guimarães, reafirmando que "o investimento na saúde é uma prioridade para o país" e que o Governo "tem de apostar a sério" no Serviço Nacional de Saúde.

O bastonário dos médicos falava à margem de uma visita à unidade de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, do Centro Hospitalar do Oeste.