Vinte e seis árvores centenárias, a maioria com dimensões acima do normal, e quatro conjuntos arbóreos da Mata Nacional do Buçaco foram classificadas como de interesse público, segundo a edição de hoje do Diário da República (DR).

De acordo com um despacho do presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a classificação de interesse público foi requerida pela Fundação Mata do Buçaco "com o objetivo de realçar e divulgar o arvoredo mais notável" daquele espaço natural que possui cerca de 300 espécies de árvores e arbustos das mais diversas proveniências, "e integrá-lo num percurso específico de visita".

"Os 26 exemplares isolados e os quatro conjuntos arbóreos propostos para classificação não apresentam sinais de pouca resistência estrutural, de mau estado vegetativo e sanitário ou de risco sério para a segurança de pessoas e bens, nem se encontram sujeitos ao cumprimento de medidas fitossanitárias que recomendem a sua eliminação ou destruição obrigatórias", lê-se no documento.