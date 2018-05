Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, efetua uma visita oficial a Portugal nos dias 30 e 31 deste mês a convite do primeiro-ministro, António Costa, refere um comunicado do gabinete do líder do executivo português.

Na mesma nota, adianta-se que Angela Merkel visitará no dia 30, em Braga, o novo Centro de Investigação e Desenvolvimento da empresa Bosch, deslocando-se também ao Porto, designadamente ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3s.

O programa inclui também um debate sobre o projeto europeu com estudantes de doutoramento da Universidade do Porto, no âmbito da iniciativa "Encontros com os cidadãos".