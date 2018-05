Actualidade

A investigação do Ministério Público português concluiu que foi o padrasto que terá matado, em fevereiro de 2016, o enteado Rodrigo Lapa, em Portimão, no Algarve, segundo um despacho a que a Lusa teve hoje acesso.

Segundo um despacho do Juiz de Instrução Criminal (JIC) de Portimão, o processo, com cinco volumes, vai ser agora enviado para o Brasil, país de onde o padrasto é natural, na sequência do pedido feito pelas autoridades brasileiras ao Ministério Público português.

"Decido deferir o requerimento do Ministério Público para delegação do procedimento criminal instaurado em Portugal contra o arguido (...) pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, o qual corre termos nos serviços do Ministério Público de Portimão, nas autoridades judiciárias da República Federativa do Brasil", diz o despacho do JIC.