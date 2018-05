Actualidade

O ministro da Defesa revelou que Portugal é, até hoje, o único país candidato a acolher o Centro Multinacional de Treino de Helicópteros da Agência Europeia de Defesa (AED), propondo como local a Base Aérea de Sintra.

Até hoje, a candidatura de Portugal "é a única consolidada", o que significa que o país soube "convencer" os restantes "aliados" que fazem parte da AED de que é uma "solução boa" para a instalação do centro, disse José Azeredo Lopes.

O ministro falava aos jornalistas na Base Aérea n.º 11, em Beja, onde assistiu a uma operação da edição deste ano do maior exercício de helicópteros da Europa, o "Hot Blade", que arrancou no passado dia 09 e termina na quarta-feira, inserido no programa de exercícios com helicópteros da AED.