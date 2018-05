Actualidade

O prejuízo da Sonae Capital agravou-se em 62,1% no primeiro trimestre de 2018 face ao mesmo período do ano anterior, para 7,86 milhões de euros, segundo o comunicado publicado hoje pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já o resultado líquido atribuível a acionistas da empresa-mãe agravou-se em 5,05% atingindo 7,47 milhões de euros negativos nos três primeiros meses do ano.

"O resultado líquido do trimestre está penalizado de forma não recorrente em, aproximadamente, três milhões de euros devido, essencialmente, ao reconhecimento da estimativa mais recente de custo total relativo ao processo de descontinuação da operação da RACE no Brasil que ascende a dois milhões de euros", avança o grupo no comunicado.