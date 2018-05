Óbito/Júlio Pomar

O fadista Carlos do Carmo afirmou hoje que o pintor Júlio Pomar era alguém "que queria liberdade" e que a morte dele, hoje aos 92 anos, representa "uma amputação para o país".

Em declarações à agência Lusa, entre sessões de gravação em estúdio, Carlos do Carmo disse que era amigo de Júlio Pomar "há uma dúzia de anos": "Ele era uma pessoa muito particular. Nunca ouvi o Júlio queixar-se. Tomou isso como um dever de cidadania. Esteve preso, exilado. O que o Júlio queria era liberdade. Isso era fundamental".

Carlos do Carmo gravou em 2007 no álbum "À noite" dois poemas de Júlio Pomar - "Fado do 112" e "A guitarra e o clarim" - e revelou à Lusa que no próximo disco irá interpretar um fado dele, oferecido há cinco anos.