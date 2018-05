Óbito/Júlio Pomar

O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que Portugal perdeu "um dos seus mais icónicos artistas", numa primeira reação à morte do artista plástico Júlio Pomar, que morreu hoje aos 92 anos.

"Com a morte de Júlio Pomar, Portugal perde um dos seus mais icónicos artistas", disse Costa, numa mensagem publicada há poucos minutos na rede social Twitter.

"Ficará para sempre a sua obra, comprometida apenas com a cultura portuguesa e com a liberdade criativa", acrescentou o chefe do Governo português.