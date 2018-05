Actualidade

O atual Conselho de Administração da associação mutualista Casa da Imprensa foi hoje reeleito para um terceiro mandato, ao ter recolhido 318 votos favoráveis, indicou à Lusa o presidente do Conselho de Administração reeleito.

No escrutínio de hoje estavam em jogo duas votações relacionadas com os órgãos sociais desta associação mutualista para o triénio 2018-2020.

A votação para eleger a composição do Conselho de Administração, da Mesa da Assembleia-geral e do Conselho Fiscal da Casa da Imprensa contou apenas com a participação da Lista B, apresentada pelo Conselho de Administração cessante.