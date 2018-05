Actualidade

O chefe da diplomacia norte-americana afirmou hoje que está a trabalhar com a ideia que o encontro entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, será a 12 de junho.

Mike Pompeo afirmou, em conferência de imprensa, que estão a trabalhar com o objetivo do encontro se realizar na data prevista, depois de Donald Trump ter dito, algumas horas antes, que existia uma "possibilidade significativa" do encontro com Kim Jong-un não se realizar a 12 de junho, em Singapura, como previsto.

O secretário de Estado, que se encontrou com o líder norte-coreano duas vezes nas últimas semanas, garantiu que estava "otimista" com a perspetiva de o encontro histórico se realizar.