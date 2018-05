Actualidade

O ensaísta Eduardo Lourenço, ator dele próprio no filme "O Labirinto da Saudade", que tem antestreia hoje, no dia em que faz 95 anos, afirma-se feliz com esta homenagem, mas confessa que lhe é "difícil assumir" este aniversário.

"O Labirinto da Saudade", de Miguel Gonçalves Mendes, adapta a obra homónima de Eduardo Lourenço e transporta os espectadores por uma viagem através da cabeça do pensador português, com o próprio como protagonista e narrador da história, percorrendo os caminhos da memória e cruzando-se com personalidades da cultura, com quem troca breves diálogos em busca da resposta à questão "o que é ser português".

No entanto, Eduardo Lourenço admitiu, em entrevista à Lusa, que "entrou no filme sem saber que estava a entrar num filme" e considera haver uma "tal incompatibilidade" entre ele e ser ator, que não se vê nesse papel, embora ainda não tenha visto o resultado final e nem tenha "vontade particular" de se "mirar nesse espelho".