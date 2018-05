Actualidade

Três funcionários de uma repartição de finanças de Lisboa começam hoje a ser julgados por corrupção, acusados de passarem informações confidenciais a outros oito arguidos no processo, a troco de perto de 1,4 milhões de euros.

O início do julgamento está agendado para as 09:15 no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.

Entre estes oito arguidos há dois advogados, um engenheiro, dois técnicos oficiais de contas, um comercial, um gráfico e uma colaboradora de um banco que, no âmbito das respetivas funções, obtinham, através dos três funcionários de uma repartição de finanças de Lisboa, elementos pessoais, patrimoniais, bancários e fiscais, a troco de dinheiro.