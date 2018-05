Actualidade

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o ministro das Finanças da Coreia do Sul concordaram hoje que a China não é uma concorrente no que respeita ao financiamento do desenvolvimento económico no continente africano.

"Não vemos concorrência, vemos uma parceria estratégica, vincou Akinwumi Adesina durante uma conferência de imprensa conjunta com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da Coreia do Sul, Dong Yeon Kim, durante os Encontros Anuais do BAD, que decorrem esta semana em Busan.

"Precisamos de todos os parceiros que conseguirmos encontrar, quantos mais melhor", disse Adesina, fazendo uma analogia com a aterragem dos aviões no aeroporto: "Há aviões maiores e mais pequenos, e uns aterram vindos de um lado, e outros aterram vindos de outro lado, mas o importante é que aterrem", disse o presidente do BAD.