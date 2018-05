Actualidade

Milhares de crianças e adultos com deficiência estão desnecessariamente confinadas em instituições no Brasil, onde podem enfrentar situações de negligência e abuso, denunciou a Human Rights Watch (HRW) num relatório hoje divulgado.

O documento de 83 páginas, intitulado "Eles ficam até morrer: uma vida de isolamento e negligência das pessoas com deficiências nas instituições no Brasil", revelou que muitas pessoas com deficiência entram em instituições em criança e permanecem lá toda a vida.

A maioria dessas instituições visitadas pelos investigadores da organização não-governamental dos direitos humanos não fornece mais do que o mínimo para as necessidades básicas das pessoas, como alimentação e higiene, com escasso contacto com a comunidade e pouca oportunidade de desenvolvimento pessoal.