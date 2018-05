Actualidade

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, disse hoje que apesar de África ter um enorme potencial de crescimento, ninguém se alimenta de potencial, apresentando cinco medidas estruturais para ajudar a industrialização.

"África é verdadeiramente abençoada com vastas áreas agrícolas por exemplar, ricos depósitos de gás, petróleo e minerais, o potencial é enorme, mas a verdade é que ninguém se alimenta do potencial", disse o banqueiro, no discurso na cerimónia de abertura dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem esta semana em Busan, na Coreia do Sul.

"A ironia é que África está apenas a exportar principalmente matérias-primas não processadas", o que faz com que, por exemplo, "os agricultores africanos trabalhem arduamente para garantir 75% da produção de cacau, mas colhem apenas 5% dos lucros do mercado de chocolate, que vale 120 mil milhões de dólares".