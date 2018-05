Actualidade

O Tribunal de Faro decretou prisão preventiva para os três homens detidos na madrugada de segunda-feira, em Tavira, por suspeitas de tráfico de droga, informou hoje a Procuradoria da Comarca de Faro.

Após terem sido presentes ao juiz de instrução de Faro para primeiro interrogatório judicial, os três arguidos, de 36, 48 e 62 anos, ficaram em prisão preventiva, lê-se no comunicado publicado no 'site' do Ministério Público.

Um dos homens terá pilotado uma "lancha rápida", a partir de Marrocos, com 1.800 quilos de haxixe, tendo depois, com a ajuda dos outros dois homens, feito o transbordo da droga para um bote ao largo de Tavira.