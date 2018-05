Actualidade

O Governo cabo-verdiano vai mandar abrir um inquérito à saída de uma embarcação do país com 25 estrangeiros que foram resgatados no sábado pelas autoridades brasileiras no litoral do Maranhão, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"A embarcação saiu de Cabo Verde e o Governo vai mandar instaurar uma investigação, um inquérito para saber o que terá acontecido, como é que a embarcação saiu de São Vicente, em que condições, para podermos apurar as responsabilidades e saber como trabalharmos para que situações do género não venham a acontecer", disse Luís Filipe Tavares, em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV).

O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu também que, de acordo com informações da embaixada em Brasília, não havia cabo-verdianos a bordo da embarcação, que tinha africanos provenientes de Serra Leoa, Nigéria, Guiné-Conacri e Senegal.