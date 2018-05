Actualidade

O Governo vai avançar com o curso que permite recrutar quadros qualificados para a administração pública e celebrar protocolos com universidades com oferta formativa a preço mais baixo para os trabalhadores do Estado, anunciou hoje o ministro das Finanças.

Mário Centeno, que falava na comissão parlamentar do Trabalho e Segurança Social, anunciou que "o Governo vai apostar na renovação da oferta formativa" para os trabalhadores do Estado "desde o programa Qualifica AP, destinado especificamente aos trabalhadores públicos que será em breve apresentado, até ao Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública [CEAGP] para recrutar quadros altamente qualificados".

Este curso do INA, cuja portaria tem estado a ser revista, permite a entrada direta no Estado a técnicos superiores, prevendo uma propina de cinco mil euros.