Actualidade

A Ordem dos Médicos anunciou hoje que vai pedir ao Ministério da Saúde o afastamento imediato do vogal do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) Francisco Faro e a nomeação de um novo diretor clínico para esta unidade.

"Vamos elaborar um ofício, no qual vai constar todas as dificuldades que foram enunciadas pelos diretores de serviço e, além disso, vamos pedir ao ministro da Saúde que afaste esse elemento do conselho de administração e que possibilite a nomeação de um diretor clínico", disse hoje à agência Lusa o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, defendendo ser "absolutamente essencial" para aquele hospital haver um diretor clínico só com aquela função que "tenha o consenso do corpo clínico".

As declarações de Carlos Cortes surgem na sequência de uma reunião, na terça-feira, com diretores de serviços, de unidades e coordenadores do CHTV, um dia depois de estes terem apresentado a suspensão de funções em protesto contra a "degradação progressiva de vários serviços" na unidade de saúde.