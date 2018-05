Actualidade

Uma exposição dedicada ao artista português Artur Barrio, conhecido por usar materiais perecíveis nas suas obras, abre hoje, no Museu Rainha Sofia, em Madrid, com documentos e registos do seu arquivo, e uma intervenção no espaço museológico.

"Experiencias y situaciones" ("Experiências e Situações", em português) é o título desta exposição, com curadoria do português João Fernandes, que ficará patente até 27 agosto no Museu Rainha Sofia, de acordo com o sítio ´online´ da entidade.

Nascido no Porto, em 1945, mas a residir no Rio de Janeiro desde 1955, Artur Barrio venceu o Premio Velázquez de Artes Plásticas 2011, e foi galardoado com o Grande Prémio Fundação EDP Arte 2016.