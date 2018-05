Actualidade

O início do julgamento de três funcionários de uma repartição de finanças de Lisboa, acusados de passarem informações confidenciais a outros oito arguidos, a troco de 1,4 milhões de euros, foi hoje adiado para 30 de maio.

A primeira sessão do julgamento para produção de prova estava agendada para esta manhã no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, mas o advogado de um dos 11 arguidos pediu escusa do processo à Ordem dos Advogados, estando ainda a correr prazo para que este organismo decida.

Hoje, o coletivo de juízes apenas identificou os arguidos e questionou quais pretendiam falar sobre os factos de que estão acusados: cinco manifestaram intenção de prestar declarações em sede de julgamento, o que está previsto começar a acontecer a partir da sessão marcada para as 09:15 de 30 de maio.