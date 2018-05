Incêndios

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que o país está a fazer um "esforço gigantesco" na prevenção e no combate aos incêndios florestais.

"Está a ser feito um esforço gigantesco pelo país, certamente na prevenção e na preparação do próprio mecanismo de combate, do dispositivo de combate para o verão", disse Pedro Marques em Seia, no distrito da Guarda.

O governante falava aos jornalistas no final de uma deslocação que incluiu uma visita aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível na variante daquela cidade (EN 231) da região da Serra da Estrela e às obras em curso em duas habitações afetadas pelos incêndios de outubro de 2017, na localidade de Travancinha.