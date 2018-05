Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou hoje que a nova esquadra da PSP no antigo Café do Barreiro se insere na estratégia de melhorias das instalações das forças de segurança e da imagem de segurança do país.

"Trata-se de uma obra importante para o Barreiro, mas também para a estratégia de segurança do Ministério da Administração Interna (MAI). A segurança é essencial para a qualidade de vida das pessoas, mas também para o turismo e para o investimento estrangeiro", disse Eduardo Cabrita que presidiu à assinatura do auto de consignação da nova esquadra da PSP do Barreiro.

"Esta esquadra, que é importante para uma política de policiamento de proximidade, estará no centro da zona histórica do Barreiro e permite reforçar aquilo que é uma prioridade nacional - a imagem de segurança do país, da região e também do Barreiro", reforçou o governante, adiantando que a obra vai custar cerca de 755 mil euros.