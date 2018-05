Actualidade

Um novo festival de rua dedicado à gastronomia e vinhos do Alentejo decorre nos dias 02 e 03 de junho, em Estremoz, juntando produtores locais e chefes de cozinha portugueses e estrangeiros, foi hoje divulgado.

A primeira edição do festival "Alentejo Food & Soul", com a participação de mais de 20 chefes de cozinha, está marcada para o antigo Convento das Maltezas, onde está instalado o Centro Ciência Viva de Estremoz, no distrito de Évora, numa "homenagem ao produto alentejano".

Segundo os promotores deste festival internacional, trata-se de "uma reunião inédita no Alentejo" entre cozinheiros da nova geração, da região e do país, e chefes de cozinha de renome, alguns à frente de restaurantes consagrados com estrelas Michelin.