Actualidade

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, com as relações comerciais entre Estados unidos e China a suscitarem novas dúvidas.

Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,26% para 24.770,89 pontos e o Nasdaq perdia 0,25% para 7.360,11 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,34% para 2.715,19 pontos.