Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo vai lançar uma linha de crédito de 100 milhões de euros destinada exclusivamente a pequenas e microempresas empresas situadas no interior, a par da reprogramação do Portugal 20/20.

Estas medidas foram transmitidas por António Costa na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, num discurso em que reiterou a intenção que anunciou na sexta-feira no sentido de rever o quadro fiscal das empresas que se instalem no interior, reduzindo-lhes substancialmente o IRC.

"Iremos rever o quadro fiscal aplicável, reforçando a discriminação positiva do interior. Entre outras medidas, tencionamos que as empresas dos territórios de mais baixa densidade populacional possam beneficiar de reduções substanciais do IRC, podendo chegar até uma coleta zero, em função do número de postos de trabalho", disse.