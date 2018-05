Actualidade

A autarquia de Sintra vai arrendar um terreno na Cavaleira (Algueirão) para instalar um parque de estacionamento público, que custará em 15 anos 2,060 milhões de euros, pouco abaixo da avaliação municipal do valor do espaço.

Segundo informou a autarquia, o executivo camarário aprovou "o contrato de arrendamento da parcela de terreno com uma área de 63.716 m2 [metros quadrados], na Cavaleira - Algueirão, destinado à construção de um parque de estacionamento com 1.597 lugares".

"No âmbito da nova estratégia de mobilidade para o centro histórico da vila de Sintra, visando a melhoria da oferta turística do município, torna-se necessário encontrar soluções que assegurem o afastamento do trânsito rodoviário do centro histórico, nomeadamente através da construção de parques de estacionamento dissuasores", refere a proposta, a que a Lusa teve acesso.