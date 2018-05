Actualidade

O novo presidente do Conselho Regional do Norte (CRN), Miguel Alves, disse hoje que quer a região a "jogar ao ataque", em vez de "protestar com o árbitro", defendendo que essa é a "melhor estratégia" para "marcar golos".

"O Norte deve jogar ao ataque. Se me permitirem esta comparação com o futebol, o Norte deve pegar mais no jogo, jogar mais bonito, deve jogar mais ao ataque, procurar os caminhos para concretizar. Deve ser mais assim do que passar o tempo todo a protestar", afirmou, em declarações à agência Lusa, o socialista Miguel Alves.

Recorrendo à "metáfora futebolística", Miguel Alves, que é também presidente da Câmara de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, afirmou que irá ocupar a posição de centro campista.