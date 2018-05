Altice/Media Capital

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse hoje que a compra da Media Capital pelo grupo de telecomunicações "vai contribuir para o enriquecimento do setor" de media em Portugal, que atravessa uma crise.

Alexandre Fonseca falava aos jornalistas no final da audição na comissão parlamentar conjunta de Economia, Inovação e Obras Públicas e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a compra da dona da TVI pelo grupo Altice.

O presidente executivo da Altice Portugal adiantou que a compra da dona da TVI pelo grupo, que classificou de "projeto de investimento" em Portugal, "vai contribuir para o enriquecimento do setor" de media no mercado.