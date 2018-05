Actualidade

O tráfego postal caiu 5,1% no ano passado, registando já uma quebra acumulada de 15,9% desde 2013, mas as receitas subiram 1,7% em 2017 para 649 milhões de euros, anunciou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

A Anacom justifica, em nota hoje divulgada com os resultados do relatório estatístico do quarto trimestre de 2017, que a redução verificada no ano passado se deve à "substituição da utilização das comunicações postais por comunicações eletrónicas".

De acordo com a Anacom, esta é "uma realidade a que se assiste desde 2013 e que regista uma quebra acumulada de 15,9%".