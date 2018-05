Incêndios

Os lesados pelos incêndios de outubro de 2017 concentram-se às 11:00 de quinta-feira junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), em Coimbra, e exigem ser recebidos pelo ministro do Planeamento.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa e subscrito pela Confederação Nacional da Agricultura, Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) e Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra, estas entidades informam que querem ser recebidas em audiência pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, a quem querem entregar um caderno de reclamações.

"Enviámos na segunda-feira ao senhor ministro um pedido de audiência para nos receber na CCDR-C, mas não tivemos reposta. Queremos apresentar ao senhor ministro as reivindicações do que está a falhar no terreno nos apoios às vítimas, passados sete meses dos fogos", disse à Lusa Nuno Pereira, porta-voz da MAAVIM.